Venezuela participa en el 15º Congreso de las Naciones Unidas

Una representación de Venezuela participó en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el cual se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos del 26 de septiembre al 1 de octubre. La comitiva nacional está encabezada por el embajador ante esa nación árabe, Nabil Abdul Khalek.

El encuentro internacional se desarrolla bajo el lema: «Acelerar la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho, protegiendo a las personas, el planeta y cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la era digital».

Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional indicó que junto al diplomático, la delegación incluye a funcionarios del Ministerio Público, personal de la embajada local y miembros de la Misión Permanente de Venezuela ante los Organismos Internacionales con sede en Viena.

Durante su intervención en la plenaria, el embajador Abdul Khalek expresó palabras de agradecimiento al país anfitrión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) por la logística y organización del evento. En su alocución, enfatizó que la visión del Estado venezolano prioriza la participación ciudadana como eje fundamental de la seguridad, señalando que la prevención delictiva va más allá de la respuesta punitiva tradicional.

Asimismo, el diplomático detalló que las políticas públicas del país priorizan la cultura de la legalidad, el acceso equitativo a la justicia, la convivencia ciudadana y la inclusión de los sectores vulnerables. En materia tecnológica, recalcó que la transformación digital representa un recurso clave para optimizar el sistema penal y enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales en entornos modernos.

Al cierre de la participación nacional, la delegación ratificó la voluntad del Gobierno venezolano de mantener canales abiertos de cooperación multilateral, fundamentados en el respeto al derecho internacional y el intercambio de experiencias técnicas.

«Que este 15.º Congreso marque un nuevo avance en la construcción de un orden internacional más justo, seguro y solidario, donde la prevención del delito y la justicia sean pilares inseparables del desarrollo sostenible», concluyó.