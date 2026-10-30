Venezuela participa en el 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano

La embajadora de Venezuela en México, Stella Lugo, participó en la inauguración del 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), en Monterrey, estado de Nuevo León.

Este encuentro busca promover oportunidades de intercambio comercial y cooperación productiva entre ambas naciones.

«Liderado por su Presidente Sergio Contreras y por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, este importante encuentro reunió a autoridades del Gobierno Nacional y Estadal, representantes del cuerpo diplomático acreditado en México y al empresariado mexicano, en torno a una agenda centrada en la competitividad, la inversión y las cadenas de suministro», expresó Lugo en sus redes sociales.

La diplomática venezolana señaló que el contexto económico venezolano abre posibilidades para ampliar las relaciones comerciales con México y destacó la importancia de estos espacios para acercar a Venezuela al sector empresarial mexicano y presentar las oportunidades de inversión e intercambio que ofrece el país.

«Espacios de diálogo como este son propicios para tender puentes con el sector empresarial, dar a conocer las oportunidades que ofrece nuestro país y explorar nuevas formas de integración productiva en la región», puntualizó.

Lugo resaltó los vínculos históricos entre ambos países y ratificó la disposición de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en materia comercial y productiva, mediante la diplomacia económica y agradeció al organismo por la invitación.

«México y Venezuela están hermanados por la historia, en este sentido, trabajamos para fortalecer nuestros vínculos bilaterales en materia comercial y productiva, con la diplomacia económica como herramienta para la cooperación, el intercambio y el beneficio compartido entre nuestros pueblos», concluyó.

Venezuela y México sostienen acuerdos estratégicos centrados principalmente en la cooperación científico-tecnológica, el intercambio educativo y cultural.