La delegación venezolana participa en la instalación de las comisiones del Parlatino / Foto: Cortesía
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Venezuela participa en instalación de comisiones del Parlatino en Panamá

El encuentro tiene como propósito impulsar el debate legislativo regional, para impulsar el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe

Amarilis Palacios
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Una delegación de Venezuela inició este jueves su agenda de trabajo en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ubicada en Ciudad de Panamá, así lo informó el diputado Mervin Maldonado a través de sus redes sociales.

“Iniciamos la jornada de trabajo como delegación venezolana en el Parlatino en su sede principal en Panamá con la instalación conjunta para la reunión de comisiones permanentes de Educación, Salud, Servicios y Seguridad”, refirió Maldonado.

El encuentro parlamentario tiene como propósito impulsar el debate legislativo regional, promover la cooperación interinstitucional y armonizar políticas públicas en áreas estratégicas para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.

El Parlatino, integrado por los parlamentos nacionales de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y social integral de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance, a la brevedad posible, la plena integración económica, política y cultural de sus pueblos, así como defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social y la independencia económica.

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