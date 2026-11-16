Venezuela participa en la Conferencia Internacional sobre Emergencias y Desastres en Tel Aviv

Una delegación de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios participa en la 7.ª Conferencia Internacional sobre Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres (Ipred VII), que se celebra del 16 al 18 de noviembre en Tel Aviv, Israel, con el objetivo de intercambiar protocolos operativos y fortalecer la gestión de riesgos del país.



La información la dio a conocer el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, a través de sus redes sociales.



“Extendemos un cordial y fraterno saludo institucional a la delegación de profesionales de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, quienes representan a la República Bolivariana de Venezuela en la 7.ª Conferencia Internacional sobre Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres (Ipred VII), celebrada del 16 al 18 de noviembre de 2026 en la ciudad de Tel Aviv, Israel”.



Ramírez explicó que este evento constituye uno de los encuentros globales más importantes dedicados a la gestión de riesgos, respuesta ante desastres naturales, crisis sanitarias y emergencias complejas a gran escala.



Organizada tradicionalmente por el Ministerio de Salud de Israel y el Comando del Frente Interno (IDF Home Front Command), la conferencia reúne a ministros, directores de protección civil, ingenieros, especialistas en salud pública y equipos de búsqueda y rescate de decenas de países para intercambiar protocolos operativos y lecciones aprendidas.



“En este marco, reconocemos el compromiso y la alta capacidad técnica de los integrantes del Plan Despeje Digno y Seguro de La Guaira, cuyo intercambio de experiencias en este escenario internacional fortalecerá las capacidades de prevención y gestión de riesgos de nuestra nación”, precisó Ramírez.