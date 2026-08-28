Venezuela participa en la instalación de Grupos de Amistad Parlamentaria de XVI Asamblea Nacional de Vietnam

La representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en la República Socialista de Vietnam participó en la ceremonia de instalación de los 64 Grupos de Amistad Parlamentaria (GAP) de la XVI Asamblea Nacional de Vietnam, celebrada en Hanói, refirió la embajada de Venezuela en el país asiático.

El acto estuvo encabezado por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y por el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien; y contó con la presencia de los integrantes de los GAP, miembros del Comité Central del Partido Comunista, representantes de organismos y ministerios, así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Vietnam.

Durante su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que la instalación de los 64 GAP constituye un acontecimiento significativo, tanto para las actividades del órgano legislativo como para las relaciones exteriores de Vietnam, al fortalecer los mecanismos de intercambio y cooperación con los parlamentos de otros países.

En este sentido, subrayó que la diplomacia parlamentaria desempeña un papel cada vez más importante en las relaciones internacionales, al contribuir al entendimiento mutuo, la construcción de confianza y la promoción de la cooperación entre los pueblos.



Asimismo, señaló que los Grupos de Amistad Parlamentaria constituyen mecanismos que tienden puentes entre la Asamblea Nacional de Vietnam y los parlamentos del mundo, favoreciendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales.



En Venezuela, el GAP de la Asamblea Nacional con la República Socialista de Vietnam para el período 2026-2031 fue constituido a principios del legislativo en curso y está presidido por el diputado Saúl Ortega y su vicepresidenta es la diputada Nancy Pérez, quienes lideran este espacio político de especial relevancia para acompañar y fortalecer la agenda bilateral, contribuyendo a la consolidación de los lazos de amistad que unen a Caracas y Hanói.

La participación de Venezuela en esta importante actividad reafirma el interés de la República Bolivariana en continuar fortaleciendo los vínculos de solidaridad y cooperación con Vietnam, así como en promover la diplomacia parlamentaria como espacio para profundizar el diálogo político y el conocimiento mutuo entre ambas naciones.