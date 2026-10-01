Venezuela participa en Reunión sobre Protección y Sustracción Internacional de Niños

Una delegación de Venezuela participó en el acto de apertura de la Reunión Latinoamericana de Autoridades Centrales y Jueces de la Red Internacional de Jueces de La Haya sobre los Convenios HCCH de 1980 y 1996, un encuentro de alto nivel que se desarrolla en la ciudad de Toluca, México, del 30 de septiembre al 2 de octubre, con la participación de 18 países.

En esta cita multilateral, el Estado venezolano reafirma la actuación de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional como la Autoridad Central de Venezuela para la ejecución de los convenios internacionales orientados a garantizar la protección integral de los niños, coordinar la restitución internacional y prevenir la sustracción transfronteriza, refiere una nota de prensa.

La delegación venezolana contó con una destacada representación técnica e institucional en ambas modalidades de participación.



En la modalidad presencial, estuvieron presentes Mirley Torrez, directora del Servicio Consular Extranjero, y Mónica Díaz, coordinadora de Cooperación Jurídica Internacional, mientras que en la modalidad virtual, participaron en las deliberaciones Marco Magallanes, director general de la Oficina de Relaciones Consulares, y la magistrada Anabel Hernández, integrante de la Red Internacional de Jueces de La Haya.

Con esta participación, Venezuela ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional y la defensa de los derechos fundamentales de la infancia a nivel regional.



