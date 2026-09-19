Venezuela pide fin de misión investigadora de la ONU

La delegación de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra solicitó este viernes que la Misión Internacional Independiente de Investigación para el país no extienda su mandato. El planteamiento fue realizado durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral.

“Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad”, afirmó el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, afirmó que el mecanismo fue establecido sin el consentimiento del Estado venezolano. Argumentó que la instancia genera serias preocupaciones en materia de subjetividad, imparcialidad y no selectividad.

Durante la jornada, la representación venezolana defendió las mejoras en la situación de derechos humanos desde principios de año. Entre las medidas destacadas se mencionaron la ley de amnistía y la liberación de 8.743 personas detenidas.

Observaciones al informe y evaluación del organismo

El pedido de la delegación venezolana se produjo tras la presentación de un informe por parte de la misión investigadora ante el Consejo. La representación nacional cuestionó que los informes del grupo se sustenten en fuentes secundarias y terciarias, así como en metodologías que plantean interrogantes.

Por su parte, la presidenta de la misión, Sofía Macher, señaló ante el órgano de la ONU que el informe reconoce una disminución en las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Sin embargo, la experta sostuvo que persisten denuncias sobre el funcionamiento de las estructuras institucionales vinculadas a los procesos de detención en el país.

Este jueves, la presidenta Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con Federico Borrello, subdirector global de la organización Human Rights Watch (HRW), como parte de las iniciativas de diálogo e intercambio promovidas por el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos.

Durante la jornada de trabajo, la mandataria nacional y Borrello abordaron temas de interés común relacionados con las garantías fundamentales y el marco institucional venezolano.