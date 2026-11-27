Durante la apertura del VIII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global, que se realizó ayer en los espacios de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende, se destacó la obligación de reflexionar para construir un relacionamiento de Venezuela con los países del Sur global, por el grado de objetivos afines.

En este sentido, el viceministro para África del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Yuri Pimentel, destacó que “nuestras perspectivas, problemas y retos son comunes. Es el mismo llamado que hace 200 años hacía el Libertador; hablaba de los polos de poder en el mundo, de la necesidad de lo que hoy podríamos hablar de un mundo multipolar, de lo que hablaba el presidente Hugo Chávez”.

Pimentel resaltó el reto que tienen los países en buscar la unión en pro del beneficio de las mayorías y que por esa vía se enmarca este tipo de encuentro de saberes.

Por su parte, el exembajador de Venezuela en las repúblicas árabes de Túnez y Libia, Reinaldo Bolívar, subrayó la importancia de este octavo congreso porque se integra con pensadores de tres continentes, con venezolanos, con estudiantes, profesores e investigadores del área étnico-cultural.