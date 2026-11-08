Venezuela presenta proyecto Jóvenes Defensoriales ante Federación Iberoamericana

Venezuela, a través de la Defensoría del Pueblo, presentó ante la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) 2026 , que se celebra en Buenos Aires, Argentina; el proyecto Jóvenes Defensoriales, una iniciativa orientada a fortalecer la participación de la juventud en la promoción y protección de los derechos fundamentales en la región iberoamericana.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo recalcó que este proyecto, el cual se desplegó en los sismos del pasado mes de junio, busca convertir la participación juvenil en acciones concretas para atender las necesidades de las comunidades, prevenir riesgos y promover la defensa de los derechos humanos.

Entre sus principales objetivos se encuentra la formación de jóvenes en derechos humanos, ética pública, gestión de riesgos y convivencia, así como la creación de espacios seguros para identificar las necesidades de sus comunidades.

De igual forma, contempla la elaboración de propuestas relacionadas con servicios esenciales, inclusión y vivienda, mediante diagnósticos locales que permitan desarrollar acciones defensoriales y mecanismos de alerta temprana.

Es por esta razón que, desde Venezuela, se planteó la importancia de fortalecer la cooperación regional, a través del intercambio de metodologías, procesos de capacitación y encuentros juveniles entre los países integrantes de la FIO.

La propuesta también busca incorporar la participación de los jóvenes como un enfoque transversal en la protección comunitaria de los derechos fundamentales.

«Apostar por los jóvenes no es solo pensar en el futuro, sino darles el poder de transformar el presente», puntualizó la Defensoría.