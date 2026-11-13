Venezuela presentará su oferta exportable en la I Semana Diplomática de Suriname

Una delegación venezolana participará en la I Semana Diplomática de Suriname, evento que se llevará a cabo del 18 al 25 de noviembre en Paramaribo y donde el país exhibirá su diversa oferta exportable ante representantes de más de 50 naciones.

Según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Instagram, los detalles de esta participación fueron coordinados durante un encuentro en la Casa Amarilla. En la reunión participaron representantes del Viceministerio para el Caribe, el Ministerio de Comercio Internacional y la Agencia de Promoción de Exportaciones (Venexporta), junto con la embajadora de Suriname en Venezuela, Georgette García Elías.

Durante la jornada diplomática y comercial, Venezuela promocionará rubros emblemáticos de su producción nacional, entre los que destacan el cacao, el café, el ron, los textiles y los materiales de construcción. Asimismo, la delegación impulsará el atractivo turístico del país y la apertura de nuevas rutas de conectividad aérea y marítima en la región caribeña.