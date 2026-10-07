Canciller Plasencia en la Cepal. Foto cancillería
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Venezuela presente en inauguración del 41.° período de sesiones de la Cepal en Dominicana

El presidente Abinader afirmó que ningún país de América Latina y el Caribe puede enfrentar por sí solo los desafíos actuales

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El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, encabeza la delegación de la República Bolivariana de Venezuela que estuvo presente este miércoles en el acto de instalación del 41.° Período de Sesiones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), que tiene lugar en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y se extenderá hasta el viernes 9 de octubre, informó nota de la cancillería.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar.

En su discurso, el presidente Abinader afirmó que ningún país de América Latina y el Caribe puede enfrentar por sí solo los desafíos actuales y llamó a fortalecer la cooperación regional.

El mandatario caribeño sostuvo que el desarrollo exige crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas, confianza e inversión.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, en sus palabras, explicó que el ejecutor del nuevo período de sesiones pasa de definir los objetivos del desarrollo a abordar los “cómo”, es decir, las capacidades de gestión, coordinación institucional y movilización de recursos necesarios para convertir las políticas en resultados concretos.

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