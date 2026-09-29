Venezuela profundiza agenda de cooperación con autoridades del Caribe

En el contexto del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebró en Nueva York, Estados Unidos, el viceministro para el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Carlos Pérez, intercambió saludos con el canciller de Antigua y Barbuda, Chet Greene, y la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnet.

El diplomático venezolano revisó los avances de la agenda bilateral y profundizaron en áreas estratégicas de cooperación para el desarrollo mutuo.

Pérez expresó su reconocimiento y gratitud al Gobierno y pueblo de Antigua y Barbuda por su valiosa solidaridad y apoyo tras el doblete sísmico acaecido en Venezuela el 24 de junio.

Ambos reafirmaron la voluntad de continuar estrechando los lazos de cooperación para el beneficio de la región. Pérez agradeció la solidaridad expresada por el bloque caribeño a raíz del doble terremoto.

El pasado 14 de julio, Venezuela recibió ayuda tras el doble terremoto; en esa ocasión, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, inspeccionó la llegada de ayuda humanitaria proveniente de países que integran la Comunidad del Caribe, Caricom.