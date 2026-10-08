Venezuela propone fortalecer la cooperación y la integración regional en sesión de la Cepal

En el 41º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezuela propuso fortalecer la cooperación y el entendimiento entre los países de América Latina y el Caribe.

A través de sus redes sociales, el ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior Félix Plasencia, destacó que, durante su participación en el espacio regional celebrado en República Dominicana, «transmitimos el mensaje y el compromiso de Venezuela y de nuestra presidenta Delcy Rodríguez con una América Latina y el Caribe más integrada, próspera y capaz de construir soberanamente su propio futuro».

En este sentido, detalló la necesidad de crear espacios que permitan hacerle frente a los desafíos comunes y así avanzar hacia el desarrollo de los países de la región.

«En un mundo marcado por profundas transformaciones, destacamos la importancia de privilegiar el diálogo, fortalecer la cooperación y promover espacios de convergencia que nos permitan transformar los desafíos comunes en oportunidades concretas de desarrollo y bienestar para nuestros países», puntualizó.

Desde Santiago de los Caballeros, en la hermana República Dominicana, en el marco del 41° Periodo de Sesiones de la CEPAL, transmitimos el mensaje y el compromiso de Venezuela y de nuestra Presidenta @delcyrodriguezv con una América Latina y el Caribe más integrada, próspera y… pic.twitter.com/S6MgEt2EV2 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 8, 2026

En este sentido, reiteró la propuesta de Venezuela de la paz, el diálogo y el entendimiento y fortalecer el multilateralismo que permitirá construir una región próspera para los pueblos.

«Venezuela apuesta por la paz, el diálogo y el entendimiento entre todos los países de nuestra región, así como con un multilateralismo inclusivo y con la construcción de una región de las Américas donde la integración, el desarrollo y la prosperidad compartida sean objetivos comunes», aseveró.