Venezuela ratifica convenio iberoamericano de seguridad social

Venezuela formalizó la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, para facilitar el reconocimiento y la acumulación de los años cotizados por los trabajadores en los países participantes, informó la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

«En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, Venezuela dio un paso histórico al formalizar la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que permitirá avanzar en el reconocimiento y la suma de los años cotizados por nuestros trabajadores en los países participantes, facilitando su acceso a las pensiones», expresó la jefa de Estado en sus redes sociales.

La Mandataria Nacional señaló que esta ratificación se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la integración y la cooperación, así como la protección social de los venezolanos dentro y fuera del país.

«Seguimos fortaleciendo la integración, la cooperación y la protección social de nuestro pueblo, dentro y fuera de nuestras fronteras», puntualizó.

De acuerdo con el portal web de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, este convenio apunta a proteger los derechos de los trabajadores migrantes, sus familias y empleados de multinacionales en el ámbito de las prestaciones.