Comunicado publicado por el Gobierno nacional. Foto: Archivo
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Venezuela ratifica vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y rechaza el Laudo Arbitral de París de 1899

Odry Farnetano
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A través de un comunicado oficial emitido este sábado 3 de octubre de 2026, la República Bolivariana de Venezuela reafirmó ante la comunidad internacional su rechazo categórico al Laudo Arbitral de París de 1899, al cumplirse 127 años de su emisión, calificándolo como un instrumento irrito, fraudulento y viciado de nulidad desde sus orígenes..

El Estado venezolano ratificó la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable entre las partes..

En el documento, el Gobierno venezolano reiteró su invitación a la República Cooperativa de Guyana a establecer un diálogo directo como vía central para establecer bases sólidas de buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y promoción de inversiones en la región.

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