Venezuela reafirma disposición a seguir profundizando y diversificando cooperación con la ONU

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia González, recibió este jueves en su despacho a Álvaro Rodríguez, nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, con el propósito de seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación, informó el portal de la institución.

El canciller informó en sus redes sociales que, durante la reunión, transmitió -en nombre de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez- una cordial bienvenida al nuevo representante de las Naciones Unidas en Caracas y expresó el reconocimiento del Gobierno Nacional al acompañamiento brindado por las distintas agencias de la organización tras los eventos sísmicos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

“Reafirmamos nuestra plena disposición para seguir profundizando y diversificando la cooperación técnica con la ONU, siempre sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y la confianza por el bienestar de nuestro pueblo”, sentenció Plasencia.

Recientemente, el coordinador Álvaro Rodríguez se reunió con el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez Ayestarán, en función de impulsar con el Sistema de las Naciones Unidas una agenda enfocada en el desarrollo sostenible, la recuperación integral del país y el bienestar del pueblo venezolano.