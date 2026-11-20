El Gobierno de Venezuela reafirmó su postura histórica de rechazo al laudo arbitral de 1899 y ratificó que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, según un comunicado publicado este viernes a través de las redes sociales de la presidenta, Delcy Rodríguez.

En el texto oficial, la mandataria nacional exhortó a la República Cooperativa de Guyana a respetar sus obligaciones contenidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver el diferendo mediante negociaciones para ambas partes.

En el comunicado difundido en sus plataformas digitales, Delcy Rodríguez advirtió que «ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes», concluyendo el mensaje oficial con la consigna: «El sol de Venezuela nace en el Esequibo, y punto».