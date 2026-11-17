El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, en nombre del pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, rechazó ayer las declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, por constituirse en una clara injerencia en asuntos del país.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller reafirmó “que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”.

El jefe de la diplomácia resaltó que “el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana”.

Blanco manifestó que “la agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo”, enfatizó.

Cabe resaltar que el mandatario de la nación suramericana declaró este lunes que no puede reconocer como democrático al actual gobierno encargado de Venezuela sin que antes se celebren elecciones libres y transparentes.

Sus declaraciones ocurrieron durante una intervención en el Fórum Europa y ante empresarios en Madrid, España, en referencia a la administración encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez.

Orsi señaló que Venezuela necesita un plan claro que garantice libertad y transparencia a corto plazo, y que culmine con comicios libres.

Asimismo, el gobernante “sugirió un plazo aproximado de un año para establecer este proceso”, lo que, a juicio de Venezuela, significa involucrarse de manera directa en asuntos que solo le competen al pueblo y las autoridades venezolanas. l