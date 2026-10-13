Venezuela rechaza «intromisión inadmisible» de canciller uruguayo en asuntos internos

Venezuela expresó su firme rechazo a las recientes declaraciones emitidas por el canciller de la República Oriental del Uruguay, calificándolas de intromisión inadmisible en los asuntos internos de la nación y de irrespeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

A través de sus redes sociales, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, condenó la postura del diplomático uruguayo y señaló que responde a «visiones vetustas y arrogantes» que se alejan de la realidad política y social del país.

«Ante las declaraciones del canciller de la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación que adelanta Venezuela mediante el diálogo político para la convivencia democrática», manifestó Plasencia.

Asimismo, el canciller enfatizó que este tipo de pronunciamientos desconocen los esfuerzos de entendimiento nacional y reiteró que el futuro democrático e institucional de la patria permanece de forma exclusiva en manos de los venezolanos.

«Declaraciones y posturas de este tenor constituyen una intromisión inadmisible. El futuro de Venezuela será definido por su pueblo, en estricto apego a su Constitución y a su ordenamiento jurídico», puntualizó.

Con este pronunciamiento, el Gobierno venezolano reafirma su compromiso con el derecho internacional, el respeto mutuo entre Estados y el principio de no injerencia.

Esta respuesta diplomática surge tras las afirmaciones del canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien descartó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y cuestionó la legitimidad del Gobierno venezolano.