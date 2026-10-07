Venezuela rechaza renovación de la Misión de Determinación sobre DDHH

Venezuela señaló este martes que los mecanismos extraordinarios sin consentimiento de los Estados vulneran la soberanía y la cooperación, por lo que rechazó la renovación por dos años de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre los derechos humanos en el país.

La resolución fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 63.º período de sesiones con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.

La representación nacional señaló que no acompaña la renovación y que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido y avanzar hacia modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto”.

La delegación sostuvo que los mecanismos extraordinarios “no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática” y que «deben acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas».

Además, Venezuela valoró la reanudación de la cooperación y el diálogo con esta oficina. También reafirmó su disposición a la defensa de los derechos humanos, pero dejó constancia de que la adopción de la resolución “no podrá interpretarse de forma alguna como consentimiento, apoyo o aceptación explícita o implícita” a la renovación del mandato.