Venezuela recibe más de 55 toneladas de ayuda humanitaria de Suriname

Al puerto del estado La Guaira arribaron este jueves 55,45 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Suriname, en un cargamento distribuido en dos contenedores de 20 pies, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

En una nota de prensa, el ministerio detalló que este cargamento está destinado a fortalecer la recuperación integral en el país tras los terremotos del 24 de junio.

La entrega de la ayuda humanitaria fue realizada por la embajadora de Suriname en el país, Georgette García Elías, y fue recibida por el director general para el Caribe de la Cancillería, Gustavo Díaz Aular, y el almirante José Rafael Hernández Abchi.

García Elías manifestó que esta acción refleja la estrecha relación entre Caracas y Paramaribo, consolidada mediante la firma de 10 acuerdos de cooperación entre las presidentas Delcy Rodríguez y Jennifer Simons, durante la visita oficial a Suriname el pasado 11 de septiembre.

Por su parte, Díaz expresó el profundo agradecimiento del pueblo y de las autoridades venezolanas por este gesto, tratándose de la segunda entrega de ayuda humanitaria de parte de Suriname, luego de las siete toneladas recibidas por vía aérea en agosto pasado.