Venezuela recibe nueva donación para afectados por los sismos del 24J

En un emotivo encuentro que reafirmó los lazos de cooperación y solidaridad internacional, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Singapur participó en la celebración de la Humanitarian Night (Noche Humanitaria), evento anual organizado por la Cruz Roja de Singapur (SRC) en el marco de su Semana Humanitaria.



Durante la recepción oficial, el presidente de la SRC, Tan Kai Hoe, realizó la entrega simbólica de una segunda emisión de asistencia humanitaria por un valor de S$50.000 (dólares de Singapur, cerca de 40.000 dólares americanos) a la embajadora de Venezuela en Singapur, Jessica López, quien recibió esta contribución en representación de las comunidades afectadas por los movimientos telúricos del 24 de junio, refiere nota de prensa del Mppreic.



Este nuevo aporte complementa una primera entrega de S$100,000 efectuada el pasado mes de junio, lo que eleva el apoyo financiero total de Singapur a S$150,000. Estos fondos son canalizados de manera directa a través de la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para financiar las tareas de auxilio, provisión de agua potable, atención médica psicosocial y los planes de reconstrucción a largo plazo.



La participación de la delegación diplomática venezolana ante la comunidad internacional y los organismos de rescate locales subraya el compromiso de ambas naciones por actuar más allá de la fase de emergencia inmediata.



Al respecto, las autoridades de la Cruz Roja de Singapur enfatizaron, durante la gala, que la resiliencia y las alianzas estratégicas globales con las misiones diplomáticas son el motor fundamental para mitigar el impacto de los desastres naturales.



La Embajada de Venezuela reiteró su profundo agradecimiento al pueblo y a la Cruz Roja de Singapur por este significativo gesto de hermandad. Asimismo, recuerda a la comunidad singapurense que la campaña pública de recaudación de fondos de la SCR para los afectados en Venezuela permanecerá abierta de manera oficial hasta el próximo 30 de septiembre.