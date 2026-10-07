Venezuela reingresa a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno

Una delegación de la Asamblea Nacional (AN) participa en la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) que se lleva a cabo hasta el 9 de octubre en Tanzania, tras su reingreso al principal espacio de diplomacia parlamentaria internacional.

La información la dio a conocer el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien indicó que «Venezuela ha reingresado a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno».

En un material audiovisual, difundido en sus redes sociales, Jorge Rodríguez detalló que el regreso de Venezuela a este espacio comenzó tras conversaciones con la secretaria General del organismo, Venezuela ha reingresado a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno. Una delegación del Parlamento Nacional nos está representando entre el 5 y el 9 de octubre en la 153.ª Asamblea de la UIP, en Tanzania, el foro de diplomacia parlamentaria más importante del mundo., el pasado mes de septiembre.

«Allí empezamos a sentar las bases para que se hiciera justicia y el Parlamento venezolano pudiera reingresar a la Unión Interparlamentaria Mundial», indicó.

La delegación venezolana, detalló Jorge Rodríguez, está conformada por la segunda vicepresidenta de la AN, Grecia Colmenares, y los diputados José Gregorio Correa y Saúl Ortega.

«Estamos allí, de donde fuimos apartados por razón de la diatriba política de la polarización extrema», puntualizó Rodríguez.

En el material audiovisual, se observó como el Comité Ejecutivo de la UIP aceptó la participación de la AN designada por el pueblo en 2025.

«Estamos de nuevo con derecho pleno. El Parlamento venezolano haciendo escuchar su voz, ante los parlamentos del mundo», concluyó.