Venezuela saluda asunción de Pedro Alliana como presidente de Paraguay

El Gobierno nacional publicó este sábado un comunicado para saludar la asunción de Pedro Alliana como el nuevo presidente de Paraguay.

Mediante un comunicado publicado en las cuentas en redes sociales de la Cancillería, se reafirmó la disposición de Venezuela de fortalecer las relaciones de respeto, diálogo y cooperación.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda a Pedro Alliana con motivo de su asunción como presidente de la República del Paraguay y expresa sus deseos de paz, estabilidad y bienestar para el hermano pueblo paraguayo.

Venezuela reafirma su disposición a fortalecer las relaciones de respeto mutuo, diálogo y cooperación con Paraguay, en beneficio de ambos pueblos.

Caracas, 7 de noviembre de 2026