Venezuela se reincorpora como miembro pleno a la Unión Interparlamentaria Mundial

Tras una reunión de alto nivel sostenida en Ginebra, Suiza, con la secretaria general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Anda Filip, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció el reingreso formal de Venezuela como miembro pleno del organismo interparlamentario mundial.

Durante el encuentro, la delegación venezolana presentó un informe detallado sobre los avances institucionales, sociales y legislativos que experimenta el país, ratificando el papel fundamental del Poder Legislativo como motor de entendimiento y estabilidad nacional.

«Queremos informarle a toda Venezuela la buena noticia de que fue aprobado que el país ingresara nuevamente como miembro pleno de la Unión Interparlamentaria Mundial. Hemos venido a rendir informe sobre el progreso en el desarrollo de un diálogo fecundo en todo el territorio nacional, la preservación de los derechos políticos y la profundización de las reformas legales para todas y todos», declaró Jorge Rodríguez.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Poder Legislativo con el futuro institucional de la República. «Es una muy buena noticia que el Parlamento de Venezuela se convierta en el epicentro de los cambios y transformaciones que está viviendo Venezuela y que vivirá en el futuro», concluyó el presidente de la Asamblea Nacional.

El reingreso de Venezuela a la UIP representa un paso clave en el restablecimiento del diálogo interparlamentario global de Venezuela, consolidando su presencia en las plataformas multilaterales de debate y cooperación democrática.