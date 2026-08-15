Venezuela se solidariza con Indonesia tras terremoto de magnitud 7,7

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, informó este sábado que Venezuela sigue con preocupación la situación en Indonesia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 registrado en esa nación asiática.

El movimiento telúrico, que provocó víctimas fatales y graves daños materiales, motivó el pronunciamiento oficial del Ejecutivo nacional para acompañar a los afectados por esta contingencia.

En nombre del Gobierno venezolano, el canciller transmitió un mensaje de solidaridad al pueblo e instituciones indonesias, expresando las condolencias a los familiares de los fallecidos y deseando la pronta recuperación de las personas lesionadas.

El sismo sacudió el mar de Flores, frente a la costa oriental de la isla homónima, con epicentro localizado a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Hasta el momento, las autoridades locales reportan más de 20 muertos, decenas de heridos y ciudadanos atrapados bajo los escombros.

Atención a la contingencia telúrica

El reporte oficial señala que los equipos de rescate indonesios mantienen labores de búsqueda en la zona del epicentro para localizar a los sobrevivientes y atender los daños en la infraestructura.

Ante este panorama, el Gobierno venezolano reafirmó el compromiso de acompañar a la comunidad internacional en momentos de emergencia humanitaria y catástrofes naturales.