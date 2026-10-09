Venezuela se solidariza con Panamá tras terremoto de 7.7

La presidenta Delcy Rodríguez expresó este viernes la solidaridad de Venezuela con el pueblo de Panamá y con el mandatario José Raúl Mulino, tras los recientes sismos registrados en ese país.

A través de su canal oficial de Telegram, la jefa de Estado indicó que «hemos ofrecido nuestra asistencia y establecido contacto con las autoridades panameñas para coordinar las acciones que sean necesarias».

Para finalizar, la mandataria reiteró el respaldo del pueblo venezolano y afirmó que «¡Panamá no está sola!».

Estas palabras las envió Rodríguez, luego de que este 9 de octubre ocurriera un terremoto de 7.7 de magnitud con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró pasadas las 12:56 pm, hora de Panamá.

Desde entonces se han reportado varias réplicas por encima de los 6 grados; sin embargo, no se ha informado sobre víctimas fatales o personas heridas.