El canciller Oliver Blanco sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Géza Andreas von Geyr, con el objetivo de proyectar nuevas oportunidades de inversión y revisar los alcances de la agenda conjunta entre ambas naciones.

A través de su canal oficial X, el ministro Blanco destacó que la jornada se llevó a cabo en la antesala de conmemorarse 155 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Alemania.

Agregó que durante este encuentro examinaron los principales puntos del mapa bilateral, ratificando la voluntad política de mantener canales activos de comunicación y entendimiento mutuo.

Además, los representantes de ambos países exploraron mecanismos concretos para fortalecer el diálogo político y ampliar los espacios de cooperación técnica y comercial.

En este contexto, coincidieron en la importancia de promover iniciativas de inversión compartida que generen beneficios tangibles para ambas poblaciones, consolidando una dinámica de trabajo basada en el respeto recíproco y la complementariedad económica.