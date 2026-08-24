Venezuela y Barbados acuerdan la creación de su primera Comisión Mixta

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, supervisó junto a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, las labores del hospital de campaña tipo II de Barbados, instalado en los terrenos de la Escuela Técnica Industrial Rubén González, en Guarenas, estado Miranda.

La presidenta Rodríguez aseguró que su par de Barbados, tras el doble terremoto, «estuvo muy pendiente de Venezuela y envió rescatistas» para ayudar al pueblo venezolano.

Desde la energía a lo cultural

La mandataria venezolana recordó que, tras el arribo de Mottley este lunes a Caracas, se han realizado reuniones bilaterales en las que fue suscrita una declaración conjunta donde se impulsarán proyectos concretos en diversas áreas como: La energía, transporte aéreo y marítimo, agricultura, educación, cultura y turismo, además del establecimiento de la Primera Comisión Mixta entre Venezuela y Barbados.

«Tenemos para trabajar y acercar mucho más a nuestros pueblos», expresó Rodríguez.

Por su parte, Mia Mottley expresó su agradecimiento a Delcy Rodríguez, así como al pueblo venezolano por el cálido recibimiento brindado a los ciudadanos barbadenses que actualmente están trabajando en Venezuela.

Mottley manifestó su solidaridad con la nación venezolana tras los recientes movimientos telúricos, destacando que desde el primer momento mantuvieron contacto para ofrecer apoyo en medio de estas dificultades. También detalló sobre la puesta en marcha de un programa de intercambio docente de idiomas para el año 2027, ambas naciones prevén compartir conocimientos y fortalecer el aprendizaje lingüístico mutuo.

Hospital con los requerimientos necesarios para la atención durante y después de los terremotos

El hospital de campaña de 500 metros cuadrados instalado por Barbados tiene 27 personas a cargo; además, cuenta con 40 camas clínicas, área de triaje, diagnóstico, tratamiento y salas sanitarias.

Asimismo, este hospital de campaña atiende a unos siete campamentos transitorios de los más de 300 instalados tras las afectaciones de los potentes terremotos del pasado 24 de junio.

Hasta la fecha se han atendido a más de 2 mil 700 personas y se han realizado 73 intervenciones quirúrgicas.

Más temprano, las autoridades venezolanas y de Barbados firmaron un convenio de trabajo que supone el desarrollo del sector energético, educativo, producción de alimentos y el sector turismo, entre otros puntos de interés que robustecerán y beneficiarán a ambos pueblos.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llegó este lunes a Venezuela en visita oficial. En julio de 2026, también realizó una visita al país para fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación.