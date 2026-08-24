Autoridades de ambas naciones establecieron líneas de acción conjunta Foto: Prensa Presidencial
InicioPolíticaVenezuela y Barbados firman acuerdos de la agenda bilateral
Política

Venezuela y Barbados firman acuerdos de la agenda bilateral

Los puntos de esta agenda de cooperación integral abarcan el sector energético, educativo, producción de alimento, el sector turismo, entre otros.

Luigi Jesús Ramírez

Desde las instalaciones del salón Sol del Perú ubicado en el Palacio de Miraflores, tuvo lugar este lunes la firma de un convenio de trabajo entre el Gobierno de Barbados y la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, durante el encuentro diplomático, la presidenta Delcy Rodríguez junto a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley , firmaron y ratificaron una declaración conjunta en representación de ambos Gobiernos.

Entre los puntos de esta agenda de cooperación integral están el sector energético, educativo, producción de alimentos y el sector turismo, entre otros puntos de interés que robustecerán y beneficiarán a ambos pueblos.

El encuentro contó con la participación del viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, y el embajador de Barbados en Venezuela, Aquinas J. Clarke, entre otras autoridades del Ejecutivo nacional.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llegó este lunes a Venezuela en visita oficial, para fortalecer las relaciones entre ambos países y fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, en el Aeropuerto de Maiquetía, estado La Guaira.

En julio de 2026, Mottley también realizó una visita oficial a Venezuela para fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
FC Barcelona respira aliviado con Gavi
Artículo siguiente
El juego en la literatura dramática latinoamericana (II)