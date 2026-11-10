Venezuela y Belarús fortalecen cooperación científica y tecnológica

Una delegación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), encabezada por el viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico, Dr. Alberto Quintero, realiza una visita oficial de trabajo en Minsk, Belarús, para avanzar en acuerdos de investigación, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proyectos conjuntos en áreas estratégicas.

La jornada surge como resultado de los acuerdos alcanzados durante el encuentro sostenido entre el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto, y el embajador de Belarús en Venezuela, Dzmitry Dzeravinski

Durante la visita, se espera consensuar el texto final de tres instrumentos jurídicos que se encuentran en negociación con miras a su posible suscripción durante la próxima Comisión Mixta belaruso-venezolana, prevista tentativamente para noviembre.

Los instrumentos están enfocados en un Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y la Fundación Republicana Belarusa para la Investigación Fundamental; el Memorándum de Entendimiento entre el Mincyt y la Academia Nacional de Ciencias de Belarús; y el Convenio Marco de Cooperación Científica entre el Ivic y el Centro Republicano de Investigaciones Polares.

En esta visita, que se desarrolla tras los acuerdos alcanzados durante el encuentro entre el ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, y el embajador de Belarús en Venezuela, Dzmitry Dzeravinski; también se busca concretar alianzas entre el Parque Científico Tecnológico +Ciencia y la Asociación de Parques Tecnológicos y Entidades Innovadoras de Belarús.

Esto, con el fin de promover la cooperación científica y tecnológica, la transferencia de tecnología y la incubación de proyectos de base tecnológica.