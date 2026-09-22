Venezuela y Brasil dan inicio a su agenda de trabajo con reunión estratégica en Caracas. Foto: @snantidrogas_ve
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Venezuela y Brasil refuerzan la seguridad en terminales aéreos

Ambas naciones iniciaron una jornada de formación técnica orientada a optimizar la fiscalización y combatir el tráfico ilícito de sustancias

Olys Guárate

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Con el objetivo directo de reforzar la seguridad en los terminales aéreos de ambas naciones, delegaciones de Venezuela y Brasil dieron inicio en Caracas al «Curso de Perfilamiento Antidrogas para la Seguridad en Aeropuertos».

 La jornada arrancó con un encuentro oficial en la sede de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), encabezado por el MG Danny Ferrer Sandrea y el GB Gustavo Javier Bustos, acompañados por agregados de la Policía Federal del país vecino.

Durante la actividad, Ferrer Sandrea destacó la relevancia del encuentro protocolar coordinado por el agregado policial Rodrigo de Sousa Carvalho.

Asimismo, el vocero nacional expuso los alcances del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031, subrayando la transparencia y efectividad de los procedimientos de fiscalización que ejecuta el Estado venezolano para neutralizar el tráfico de sustancias ilícitas.

Capacitación operativa en el área aeroportuaria

La jornada de adiestramiento se extenderá durante cuatro días e instruirá a 43 efectivos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado mediante contenidos teóricos y ejercicios prácticos de inspección.

La programación académica culminará este jueves con la acreditación de los participantes, consolidando los acuerdos de cooperación institucional y el blindaje preventivo en las zonas de tránsito internacional.

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