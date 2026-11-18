El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhou Haibing, y el ministro asistente de la Cancillería china, Cai Wei, para revisar la agenda de cooperación en Beijing.

Los encuentros surgen como parte de la visita del diplomático venezolano a la República Popular China.



En la reunión, ambas partes resaltaron los históricos vínculos de amistad, solidaridad y cooperación existentes entre Venezuela y China, cuya unión ha generado grandes beneficios para los dos pueblos, refiere una nota de prensa de la Cancillería.



En ese sentido, el viceministro Ramírez agradeció la asistencia de China en el proceso de reconstrucción posterremoto, especialmente en el estado de La Guaira.

Recientemente, el viceministro Eduardo Ramírez sostuvo una reunión en Pekín con el vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, Liu Junfeng, para revisar los avances alcanzados en el marco de la cooperación bilateral.

Estos encuentros consolidan las relaciones bilaterales entre Venezuela y China, reafirmando el compromiso de ambas naciones de seguir impulsando proyectos estratégicos orientados al desarrollo compartido, el bienestar social y la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar.