Delcy Rodríguez y Donald Trump sostienen histórica reunión en Nueva York

La presidenta Delcy Rodríguez y Donald Trump afianzaron una agenda estratégica de cooperación bilateral tras sostener este martes una histórica reunión de alto nivel en Nueva York.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar el entendimiento directo y trazar una hoja de ruta orientada al fortalecimiento institucional entre Caracas y Washington.

En el desarrollo de las conversaciones, las delegaciones examinaron materias fundamentales para el desarrollo de la nación, con énfasis en la dinamización de la industria energética, la minería y la coordinación en materia de seguridad regional.

La jefa de Estado destacó que la vía del diálogo pragmático permitirá generar resultados concretos y beneficios mutuos para ambos países.

Los presidentes Delcy Rodríguez y Donald Trump sostienen una reunión de trabajo en el Lotte Palace de la ciudad de Nueva York. Foto: Prensa presidencial

President Donald J. Trump participates in a pull-aside meeting with Acting President Delcy Rodruiguez of Venezuela at the Lotte Palace Hotel in New York City, Tuesday, September 22, 2026. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Los presidentes Deen el hotel Lotte Palace de la ciudad de Nueva York

Asimismo, la mandataria nacional agradeció al Gobierno norteamericano la cooperación ante la emergencia del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. A su vez, valoró las gestiones de la Casa Blanca en favor de la reincorporación de Venezuela a los distintos foros y organismos multilaterales globales.

Aseveró que Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano.