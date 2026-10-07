Venezuela y EEUU proyectan fortalecer el intercambio económico

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el subsecretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (EEUU), David L. Fogel, con el objetivo de revisar la agenda bilateral y evaluar las vías para fortalecer el intercambio económico entre ambas naciones.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa Amarilla, atendiendo las orientaciones directas de la presidenta Delcy Rodríguez, según informó el canciller Plasencia a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Durante la jornada, ambos funcionarios abordaron las proyecciones y oportunidades de crecimiento en materia comercial. El jefe de la diplomacia venezolana ratificó la disposición del Gobierno bolivariano de avanzar hacia una mayor complementariedad económica, respetando la relación histórica de intercambio que ha caracterizado el vínculo bilateral.

«Reiteramos al subsecretario Fogel la disposición de Venezuela de profundizar los lazos económicos y comerciales con los Estados Unidos, en consonancia con la propuesta histórica de relación de intercambio y complementariedad entre ambos países», destacó Plasencia.

Agregó que se conversó «sobre las grandes potencialidades de crecimiento de la relación comercial entre nuestros países».

Asimismo, el Canciller enfatizó la voluntad de Caracas de profundizar las alianzas estratégicas y comerciales con Washington, en beneficio del desarrollo productivo de ambas naciones.