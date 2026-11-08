Durante la conversación se manifestó la disposición de avanzar en una agenda de trabajo conjunta para impulsar sectores estratégicos. Foto Mippci
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Venezuela y Emiratos Árabes Unidos fortalecen agenda bilateral

Oliver Blanco y el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan celebraron el avance hacia la apertura oficial de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Caracas

María Eugenia Rodríguez
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El canciller Oliver Blanco mantuvo este sábado un intercambio telefónico con el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para reafirmar el compromiso de fortalecer la agenda bilateral.

Así lo dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional a través de sus cuentas en redes sociales.

Además, precisó que Blanco agradeció el valioso apoyo humanitario enviado al país tras el doblete sísmico del 24 de junio.

También manifestó la disposición de avanzar en una agenda de trabajo conjunta para impulsar sectores estratégicos.

Las autoridades también celebraron el avance hacia la apertura oficial de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Caracas.

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