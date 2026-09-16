Venezuela y Eslovenia estrechan lazos de amistad y cooperación

Con el propósito de afianzar el diálogo diplomático y dinamizar la agenda bilateral, el director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Nelson Totesaut, sostuvo una reunión de cortesía con el ministro plenipotenciario de la Embajada de la República de Eslovenia en Brasil y encargado de Negocios designado para Venezuela, Blaž Masle.

Durante el encuentro, celebrado en la Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», en Caracas, las autoridades repasaron los avances en el relacionamiento entre Venezuela y la Unión Europea, coincidiendo en la voluntad mutua de coordinar los pasos institucionales necesarios para avanzar progresivamente en la elevación del nivel de la representación diplomática al rango de embajadores en ambas naciones, bajo los principios de reciprocidad, respeto y soberanía.

Además, se extendió el sincero agradecimiento al Gobierno y pueblo esloveno por la pronta respuesta solidaria de ayuda humanitaria enviada para la atención de las familias afectadas por el doblete sísmico registrado en el país el 24 de junio, destacando el espíritu fraterno de la cooperación internacional.

Ambos delegados revisaron el balance del intercambio comercial e identificaron valiosas oportunidades de desarrollo e inversión en sectores estratégicos no petroleros, resaltando la complementariedad económica y el aprovechamiento de plataformas logísticas europeas que podrían dinamizar el comercio bilateral en el futuro próximo.

Finalmente, se ratificó el compromiso de mantener canales de comunicación directos y fluidos para la atención de la comunidad eslovena residente en Venezuela, así como el impulso a la cooperación técnica y el diálogo político constructivo, reafirmando la vocación de paz para beneficio de ambas naciones.