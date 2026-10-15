Venezuela y Francia afianzan cooperación en materia antidrogas

La Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y una delegación de la República Francesa afianzaron sus mecanismos de cooperación bilateral en materia antidrogas tras instalar una mesa de trabajo estratégica con representantes de los organismos de seguridad ciudadana, marítima y portuaria del país.

La jornada, celebrada en el salón de las Banderas de la SNA, estuvo encabezada por la directora general de Cooperación Internacional en Materia de Drogas, Johanna Jaimes, junto al director general de Análisis Estratégico Antidrogas, coronel Freddy Obregón.

Por la representación europea participaron la encargada de Negocios de la Embajada de Francia en Venezuela, Kim Ramoneda, y el agregado aduanero de la legación diplomática francesa en Colombia, Sébastien García, acompañados por la analista del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre), María Pérez.

Las acciones se ejecutan bajo los lineamientos del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, orientadas a intensificar la lucha frontal contra el tráfico ilícito de sustancias y consolidar la defensa integral de la Nación.