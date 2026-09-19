Venezuela y la AEC hacen frente a crisis del sargazo

Este jueves llegó a la ciudad de Caracas la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza Madrid, para participar en la 3ra Reunión de la Subcomisión del Sargazo de la AEC, a celebrarse este viernes 18 de septiembre, en Venezuela.

La secretaria Espinoza inició su agenda con una reunión de trabajo en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, donde fue recibida por el viceministro para el Caribe, Carlos Pérez, y el embajador Raúl Li Causi.

Ambas autoridades transmitieron una cordial bienvenida a la secretaria, en nombre del canciller Félix Plasencia González, y conversaron sobre el papel de Venezuela en la AEC y su actualidad regional.

La 3.ª Reunión de la Subcomisión del Sargazo de la AEC se constituirá como un espacio estratégico multilateral de alto nivel destinado a enfrentar la crisis ecológica y socioeconómica que genera la llegada masiva de esta macroalga a las costas caribeñas.

Las delegaciones internacionales, científicos y autoridades gubernamentales coordinarán planes de acción conjuntos, financiamiento para la mitigación, transferencia de tecnología y el desarrollo de iniciativas de aprovechamiento industrial del sargazo, impulsando la investigación científica y la resiliencia climática en toda la región.

Fortalece integración regional y gobernanza del Mar Caribe

La Subcomisión del Sargazo (SCS), establecida por la Asociación de Estados del Caribe (AEC), busca profundizar principalmente la cooperación regional en proyectos específicos que mitiguen los impactos ecológicos, sociales y económicos del sargazo, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo sostenible y la economía circular de esta macroalga en el Mar Caribe, destacó este viernes la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, durante la apertura en Caracas de la III reunión de la citada subcomisión.

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«La realización de esta reunión en los espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) ofrece, además, una oportunidad para fortalecer una alianza estratégica que cuente con importantes capacidades científicas y una reconocida vocación de integración regional», aseguró.

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Señaló que esta III reunión contribuye no solo a avanzar en una respuesta inmediata de gobernanza del Mar Caribe, sino también a robustecer la alianza entre la AEC y Venezuela, al igual que construir una hoja de ruta común para 2026-2027, con prioridades, responsabilidades, cronogramas e hitos definidos, y consolidar la Subcomisión del Sargazo como espacio de articulación entre conocimiento técnico, cooperación y toma de decisiones.

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El representante de Cuba y presidente de la Mesa Directiva de la Subcomisión del Sargazo, Jesús Guerra Bell, instó a los Estados miembros a «reforzar los mecanismos institucionales y políticos para la transformación de esta estructura con prioridades más claras, al tiempo que facilitaría la concertación regional de cara a la IV Conferencia Global Gateway, que tendrá lugar en Cancún, México, los días 1 y 2 de octubre» próximo.

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La subcomisión cuenta actualmente con la participación de los siguientes países y territorios del Gran Caribe: Guadalupe, Guatemala, Colombia, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá, Belice, Aruba, Guyana, México, Martinica, Cuba, Surinam, Barbados y Venezuela.

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La jornada reunió a delegaciones de 17 países. El Gobierno venezolano estuvo representado por el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil; el viceministro para el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Carlos Pérez, y el embajador Raúl Li Causi, entre otras autoridades.