Venezuela y la AEC impulsan lazos de cooperación para fortalecer la integración regional

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro de trabajo con la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza Madrid, para estrechar lazos que consoliden la integración regional.

«Sostuve un encuentro con la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza Madrid, donde abordamos la actualidad y el alcance regional de la AEC, así como las capacidades de Venezuela para fortalecer la cooperación con el Caribe a todos los niveles», precisó el Canciller en sus redes sociales.

Durante el encuentro, el canciller agradeció a la secretaria general por formar parte de las delegaciones internacionales que visitaron Venezuela para participar en la 3.ª Reunión de la Subcomisión del Sargazo de la AEC que se celebró en la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

La AEC es un organismo creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 24 de julio de 1994, con el propósito de identificar y promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe, especialmente en las áreas focales de facilitación comercial, turismo sostenible, transporte y gestión del riesgo de desastres en el Mar Caribe.