El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, sostuvo una reunión con Álvaro Rodríguez, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, para revisar el estado de la cooperación entre el país y el Sistema de las Naciones Unidas, así como la agenda de trabajo de sus distintas agencias en el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, Blanco informó que durante el encuentro abordaron la transición de los programas de asistencia de emergencia hacia iniciativas enfocadas en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección social.

«Conversamos sobre la transición desde la asistencia de emergencia hacia proyectos centrados en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección social», expresó el ministro.

Indicó que durante la reunión, además, se revisaron las bases de un nuevo marco de cooperación entre Venezuela y el organismo internacional, con el propósito de adecuarlo a las prioridades del país en la actual etapa.

En ese sentido, Blanco destacó la importancia de avanzar en una agenda de cooperación orientada al desarrollo y al fortalecimiento de las capacidades nacionales, en articulación con las agencias que integran el Sistema de las Naciones Unidas.