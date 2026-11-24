El encargado de Negocios de Venezuela en EEUU, Johann Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, con el objetivo de evaluar las prioridades sanitarias del país y ampliar las oportunidades de cooperación técnica.



Así lo informó Álvarez a través de sus redes sociales. “Sostuvimos una reunión de trabajo con el Dr. Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su sede en Washington, D.C., para abordar las prioridades sanitarias de Venezuela y nuevas oportunidades de cooperación”, refiere la publicación.



Explicó que durante el encuentro “agradeció el apoyo de la OPS en la respuesta al terremoto del pasado 24 de junio y conversamos sobre el acceso a vacunas y medicamentos esenciales, el fortalecimiento de la atención primaria y la transformación digital del sistema de salud.

Asimismo, el diplomático venezolano destacó el firme compromiso de la presidenta Delcy Rodríguez con la salud pública y reiteró la disposición, desde la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, para facilitar el trabajo de la OPS y fortalecer la cooperación en beneficio de los venezolanos.