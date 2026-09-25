Venezuela y la Unctad exploran en Nueva York nuevas áreas de asistencia técnica

El canciller venezolano Félix Plasencia sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Nueva York con el secretario general interino de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Pedro Manuel Moreno, con el fin de potenciar el intercambio técnico y estratégico entre la nación suramericana y el ente multilateral.

Durante las conversaciones, ambas autoridades examinaron el panorama actual de la cooperación mutua y abrieron la posibilidad para consolidar nuevas áreas de asistencia técnica enfocadas en la facilitación del intercambio comercial, la promoción y diversificación de exportaciones, así como el impulso a las inversiones extranjeras, el comercio electrónico y la economía digital.

«Sostuvimos en Nueva York un encuentro bilateral con el Secretario General interino de la UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, con quien revisamos el estado de la cooperación entre Venezuela y este organismo para nuevas áreas de asistencia técnica en facilitación del comercio, promoción y diversificación de exportaciones, inversiones, comercio electrónico y economía digital, entre otras áreas», detalló el diplomático venezolano en su cuenta de X.

Como resultado del acercamiento diplomático, los representantes fijaron las bases para concretar un plan de acción conjunto a corto plazo.

«Acordamos avanzar en la organización de una mesa de trabajo en Caracas, con la participación de las instituciones nacionales y expertos de la UNCTAD, para evaluar los proyectos existentes y definir una agenda concreta de cooperación en áreas prioritarias para Venezuela», puntualizó Plasencia.

Sostuvimos en Nueva York un encuentro bilateral con el Secretario General interino de la UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, con quien revisamos el estado de la cooperación entre Venezuela y este organismo para nuevas áreas de asistencia técnica en facilitación del comercio, promoción y… pic.twitter.com/21fAfePP4X — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 24, 2026

Antecedentes de relaciones

En febrero de este año, el Gobierno venezolano se reunió con representantes de la Unctad, en el marco del 61.° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. En aquella oportunidad se fomentaron relaciones bilaterales y multilaterales que impulsen el comercio y garanticen el derecho de los pueblos al desarrollo.

Cabe destacar que la Unctad es un organismo intergubernamental permanente creado en 1964 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre sus funciones destacan medir los procesos de desarrollo a nivel macroeconómico, junto con otros departamentos y organismos de Naciones Unidas.