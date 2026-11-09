Venezuela y Países Bajos abren nueva etapa de articulación diplomática

El ministro para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, sostuvo un contacto telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Tom Berendsen, a fin de abordar temas de interés estratégico compartidos y revisar de manera integral las alianzas en pro del fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Durante la conversación, calificada como un espacio de diálogo cordial y constructivo, ambas autoridades intercambiaron visiones sobre las dinámicas internacionales actuales y evaluaron de forma detallada las diversas oportunidades de cooperación mutua en áreas clave de desarrollo.

El encuentro a distancia permitió explorar nuevos mecanismos orientados a dinamizar los intercambios económicos, culturales y diplomáticos que unen a los dos Estados.

Blanco destacó que el acercamiento busca afianzar los lazos institucionales y promover un entendimiento respetuoso, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de sostener canales directos y permanentes de interlocución con las autoridades neerlandesas.

Por su parte, la revisión de la hoja de trabajo bilateral reafirma la disposición de avanzar en proyectos compartidos que contribuyan a la estabilidad regional y al bienestar de sus respectivas poblaciones.

Sostuve una cordial conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos 🇳🇱 ,Tom Berendsen @ministerBZ. Intercambiamos visiones sobre temas de interés común y oportunidades de cooperación para el fortalecimiento de nuestras relaciones… pic.twitter.com/MTOF2WDfUg — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 9, 2026

Cabe destacar que Venezuela y el Reino de los Países Bajos mantienen un marco de cooperación enfocado principalmente en la seguridad regional, la delimitación fronteriza y las relaciones de vecindad con las islas del Caribe neerlandés.

Históricamente, la base de su relación jurídica se sustenta en el Tratado de Límites Marítimos firmado en 1978, el cual define formalmente las fronteras oceánicas entre el territorio venezolano y las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

En el ámbito de la seguridad, ambas naciones sostienen mecanismos activos para el combate del crimen organizado transnacional; recientemente, la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela y la agregaduría policial neerlandesa establecieron mesas de trabajo técnico para optimizar la inteligencia y la interdicción de sustancias ilícitas en su frontera común.