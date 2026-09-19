Venezuela y Paraguay suscriben comunicado conjunto

En el Palacio de Miraflores culminó la reunión de alto nivel entre la presidenta Delcy Rodríguez, y el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, realizada en el marco de su visita de trabajo a la ciudad de Caracas.

Ambas naciones sellaron el encuentro con la firma de un comunicado conjunto. Por parte de Venezuela firmó el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, mientras que por Paraguay lo hizo el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Este acercamiento permite avanzar hacia una nueva etapa en las relaciones bilaterales y establecer una hoja de ruta compartida entre ambas naciones.

Tras la consolidación de este encuentro diplomático y la firma del documento, el presidente paraguayo, Santiago Peña, dio por finalizada su visita de trabajo en suelo venezolano.

En imagen, la firma entre ambos cancilleres. Foto: Prensa Presidencial

Más temprano

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, arribó a Venezuela en una visita de trabajo con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales.



Tras su llegada al país, en compañía de su esposa, la primera dama Leticia Ocampo, el presidente Santiago Peña sostuvo un encuentro con la presidenta Delcy Rodríguez en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

Peña fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un contexto donde el Estado venezolano diversifica la diplomacia de paz y entendimiento entre los países de la región.



La agenda de trabajo entre ambas naciones abarca la revisión del intercambio comercial complementario, la atención consular a los ciudadanos de ambos países y el seguimiento a temas energéticos y compromisos financieros pendientes.

La visita de trabajo del presidente Santiago Peña a Venezuela se produce luego de que el Senado de Paraguay autorizó la semana pasada el viaje del mandatario en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución.

