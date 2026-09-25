Encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el canciller de Perú, Carlos Espá. / Foto: Félix Plasencia
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Venezuela y Perú avanzan en el restablecimiento de relaciones bilaterales

El intercambio de alto nivel entre Plasencia y Espá afianzó la hoja de ruta acordada desde julio con el propósito de superar la suspensión diplomática

Ariadna Eljuri
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El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con su homólogo de Perú, Carlos Espá, con el fin de avanzar en el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

A través de su cuenta en la red social, el canciller venezolano manifestó que coincidieron «en la importancia de fortalecer los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos».

Además, se abordó la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa en las relaciones bilaterales basadas «en el respeto mutuo y la voluntad de construir una agenda común de desarrollo para las Américas».

El pasado mes de julio, Perú y Venezuela anunciaron, en un comunicado conjunto, el inicio de un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales, las cuales estaban rotas desde el año 2024.

  • Encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el canciller de Perú, Carlos Espá. / Foto: Félix Plasencia
  • Encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el canciller de Perú, Carlos Espá. / Foto: Félix Plasencia
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