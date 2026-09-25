Venezuela y Perú avanzan en el restablecimiento de relaciones bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con su homólogo de Perú, Carlos Espá, con el fin de avanzar en el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El día de hoy, en la ciudad de Nueva York, nos reunimos con el Canciller de la República del Perú, Carlos Espá, en el marco del proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre nuestros países.



Ambos coincidimos en la importancia de fortalecer los vínculos históricos… pic.twitter.com/iFzvv1V0Gg — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 25, 2026

A través de su cuenta en la red social, el canciller venezolano manifestó que coincidieron «en la importancia de fortalecer los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos».

Además, se abordó la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa en las relaciones bilaterales basadas «en el respeto mutuo y la voluntad de construir una agenda común de desarrollo para las Américas».

El pasado mes de julio, Perú y Venezuela anunciaron, en un comunicado conjunto, el inicio de un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales, las cuales estaban rotas desde el año 2024.