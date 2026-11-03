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Venezuela y Portugal avanzan en alianzas estratégicas de infraestructura

El vicepresidente Juan Ramírez y el ministro lusitano ratificaron la voluntad de consolidar nexos de integración y apoyo en beneficio de ambos pueblos

Ariadna Eljuri
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El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, sostuvo un encuentro con la delegación de la República de Portugal, encabezada por el Ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Carlos Almeida.

Durante la reunión, reseñada en redes sociales, ambas partes abordaron oportunidades para fortalecer las alianzas estratégicas en materia de obras públicas e infraestructura, con el propósito de avanzar en mecanismos de cooperación bilateral que contribuyan al desarrollo compartido.

Este encuentro reafirma el interés de consolidar vínculos de cooperación entre Venezuela y Portugal, especialmente en áreas estratégicas para el desarrollo de la infraestructura y el bienestar de ambos pueblos.

La presidenta Delcy Rodríguez recibió este lunes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, a Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal.

El encuentro se realizó en el marco del proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, diálogo político bilateral y cooperación estratégica entre ambas naciones.

«Reafirmamos la voluntad de avanzar en el diálogo bilateral, fortalecer nuestras capacidades productivas, dinamizar el intercambio comercial y promover nuevas alianzas estratégicas, para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos», expresó la jefa de Estado en un mensaje publicado en redes sociales, tras culminar el encuentro.

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