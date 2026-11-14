Venezuela y Qatar celebran el inicio de vuelos directos entre Caracas y Doha

Con el propósito de profundizar la agenda bilateral y fortalecer la alianza diplomática, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

A través de la red social Telegram, el canciller venezolano precisó que en el encuentro se reafirmó el «compromiso de fortalecer los lazos de amistad y cooperación estratégica entre ambas naciones».



Este encuentro se produce diez días después del inicio formal de operaciones de Qatar Airways en la ruta Doha–Bogotá–Caracas. El pasado miércoles 4 de noviembre, aterrizó en Maiquetía el primer vuelo comercial de Qatar Airways. Hito que convirtió a la compañía en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en mantener vuelos regulares hacia territorio venezolano.

A través de sus redes sociales, el canciller venezolano precisó que esta nueva conexión aérea representa un paso clave para contribuir a estrechar el acercamiento y los intercambios entre ambas naciones.

Encuentro de alto nivel

En el marco de esta alianza estratégica, la presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este viernes un encuentro diplomático de alto nivel con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El encuentro se llevó a cabo en Estambul, Türkiye, en donde la mandataria participó en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Durante la jornada, ambas autoridades revisaron el mapa de cooperación estratégica y los proyectos conjuntos en materia energética, gasífera, comercial, agrícola, turística y de inversión, consolidando 53 años de relaciones diplomáticas bilaterales iniciadas en 1973, reseñó Prensa Presidencial.