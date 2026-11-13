Venezuela y Qatar fortalecen alianzas en materia de energía, comercio y turismo desde Türkiye

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes un encuentro diplomático de alto nivel con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Estambul, República de Türkiye.

Durante la jornada, ambas autoridades revisaron las alianzas estratégicas y los proyectos conjuntos en materia energética, gasífera, comercial, agrícola, turística y de inversión.

Abordaron temas relacionados con la transición energética y el financiamiento climático / Foto: Prensa Presidencial

​Este encuentro da continuidad al intercambio entre dos naciones que son productoras de hidrocarburos y, además, consolida 53 años de relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas formalmente en 1973 entre Caracas y Doha.

La cita en Estambul forma parte de la agenda internacional que realiza la mandataria venezolana en territorio turco, tras su participación en la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya.

Accesibilidad aérea

Este encuentro bilateral se produce nueve días después del inicio formal de operaciones de Qatar Airways en la ruta Doha–Bogotá–Caracas. El pasado miércoles 4 de noviembre, aterrizó en Maiquetía el primer vuelo comercial de Qatar Airways. Hito que convirtió a la compañía en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en mantener vuelos regulares hacia territorio venezolano.

​La reunión ocurre tras el inicio formal de operaciones de Qatar Airways en la ruta Doha, Bogotá, Caracas / Foto: Prensa Presidencial

La empresa aérea Qatar Airways informó que el itinerario se cubre con dos frecuencias semanales, los días miércoles y domingos, mediante aeronaves Boeing 777-200LR acondicionadas para trayectos de largo alcance.

Esta conexión entre Oriente Medio y Suramérica enlaza a Caracas con una red internacional superior a los 160 destinos en Asia, Oceanía y el propio Golfo, lo que facilita el tránsito de pasajeros y el intercambio comercial directo.

Esta nueva conectividad aérea potencia y respalda la participación de Qatar en la XIX Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen) como país invitado, perfilando a Venezuela como destino prioritario de inversión internacional.

Apoyo mutuo

Bajo principios de la diplomacia de paz, el encuentro reslató el respaldo humanitario brindado por Qatar y el emir Tamim bin Hamad Al Thani tras los dos sismos en Venezuela el pasado 24 de junio.

El Gobierno qatarí activó un puente aéreo de asistencia y desplegó un hospital de campaña en Caracas para la atención de los afectados, situación que también motivó la reprogramación del estreno de la ruta aérea comercial inicialmente prevista para julio.

Este encuentro en Estambul da continuidad a la agenda bilateral impulsada este año entre Caracas y Doha, tras la visita oficial del primer ministro Al Thani a Miraflores en febrero.

Con la actualización de acuerdos en los sectores gasífero, turístico y agroalimentario, ambas naciones buscan dinamizar las inversiones mutuas y fortalecer la conectividad logística entre el Caribe y Oriente Medio.