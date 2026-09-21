Venezuela y Reino Unido revisan avances de la agenda bilateral en Nueva York

En el inicio de los encuentros bilaterales en Nueva York, en el marco del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, se reunió este lunes con el subsecretario de Estado del Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chris Elmore.

Durante la conversación, las partes revisaron los avances en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y otros temas de la agenda común.

El canciller Plasencia estuvo acompañado por el viceministro primero, Oliver Blanco; la representante permanente de Venezuela en la ONU, embajadora Coromoto Godoy, y el director general para Europa de la Cancillería, Nelson Totesaut.

La semana pasada, la presidenta Delcy Rodríguez recibió, en Caracas, al encargado de negocios del Reino Unido, Colin Dick, como parte de la agenda para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en un encuentro que oficializa la intención conjunta de elevar la representación diplomática en Caracas y Londres a nivel de embajadores, marcando una nueva etapa en el relacionamiento histórico binacional.

El reino europeo se mostró solidario con Venezuela a raíz de las devastadoras afectaciones generadas por el doblete sísmico del 24 de junio, enviando al país una brigada de rescatistas y un hospital móvil, entre otros aportes de asistencia humanitaria.